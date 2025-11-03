Haiti hökuməti qasırğa qurbanlarının xatirəsinə üçgünlük matəm elan edib
Digər ölkələr
- 03 noyabr, 2025
- 13:28
Haiti hökuməti ötən həftə ölkəni vuran "Melissa" qasırğasının qurbanlarının xatirəsinə üçgünlük matəm elan edib.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə hökumətin sosial şəbəkələrdəki paylaşımında bildirilib.
Məlumata görə, qasırğa nəticəsində 30 nəfər ölüb və təxminən 20 nəfər itkin düşüb.
"Bu il noyabrın 3-ü, 4-ü və 5-i təbii fəlakətin qurbanlarının xatirəsinə milli matəm günləri elan edilib", - paylaşımda qeyd olunub.
Bildirilib ki, ölkə boyunca dövlət bayrağı yarıya endiriləcək.
