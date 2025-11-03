İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Haiti hökuməti qasırğa qurbanlarının xatirəsinə üçgünlük matəm elan edib

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 13:28
    Haiti hökuməti qasırğa qurbanlarının xatirəsinə üçgünlük matəm elan edib

    Haiti hökuməti ötən həftə ölkəni vuran "Melissa" qasırğasının qurbanlarının xatirəsinə üçgünlük matəm elan edib.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə hökumətin sosial şəbəkələrdəki paylaşımında bildirilib.

    Məlumata görə, qasırğa nəticəsində 30 nəfər ölüb və təxminən 20 nəfər itkin düşüb.

    "Bu il noyabrın 3-ü, 4-ü və 5-i təbii fəlakətin qurbanlarının xatirəsinə milli matəm günləri elan edilib", - paylaşımda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, ölkə boyunca dövlət bayrağı yarıya endiriləcək.

    Haiti "Melissa" qasırğası Milli matəm
    Власти Гаити объявили трехдневный траур в память о жертвах урагана "Мелисса"

