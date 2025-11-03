Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Власти Гаити объявили трехдневный траур в память о жертвах урагана "Мелисса"

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 13:04
    Власти Гаити объявили трехдневный траур в память о жертвах урагана Мелисса

    Власти Гаити объявили трехдневный траур в память о жертвах урагана "Мелисса", обрушившегося на страну на прошлой неделе, который унес жизни 30 человек, около 20 пропали без вести.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении правительства в соцсетях.

    "Понедельник, 3 ноября, вторник, 4 ноября, и среда, 5 ноября 2025 года, объявлены днями национального траура в память о жертвах стихийного бедствия", - отмечается в сообщении.

    По всей стране будет приспущен государственный флаг, ночные клубы и аналогичные заведения должны оставаться закрытыми.

    Гаити Ураган "Мелисса" траур
    Haiti hökuməti qasırğa qurbanlarının xatirəsinə üçgünlük matəm elan edib

    Последние новости

    13:38

    AnewZ показал репортаж о европейской фотовыставке, посвященной жертвам мин в Азербайджане

    Медиа
    13:36

    Назначены судьи на матч "Карабах" - "Челси"

    Футбол
    13:34

    Вооруженные боевики атаковали полицейский автомобиль в Пакистане, есть пострадавшие

    Другие страны
    13:33

    Министр обороны Турции прибудет в Баку для участия в параде Победы

    Армия
    13:31

    Доля Android на рынке мобильных устройств Азербайджана сократилась почти на 11%

    ИКТ
    13:28

    ВС Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ

    Другие страны
    13:16
    Фото

    Туристические возможности Азербайджана представлены в Пакистане

    Туризм
    13:08

    Аннулирована лицензия Кредитного союза İnci Kredo

    Финансы
    13:07

    Завтра в Азербайджане сохранится дождливая погода

    Экология
    Лента новостей