Власти Гаити объявили трехдневный траур в память о жертвах урагана "Мелисса"
- 03 ноября, 2025
- 13:04
Власти Гаити объявили трехдневный траур в память о жертвах урагана "Мелисса", обрушившегося на страну на прошлой неделе, который унес жизни 30 человек, около 20 пропали без вести.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении правительства в соцсетях.
"Понедельник, 3 ноября, вторник, 4 ноября, и среда, 5 ноября 2025 года, объявлены днями национального траура в память о жертвах стихийного бедствия", - отмечается в сообщении.
По всей стране будет приспущен государственный флаг, ночные клубы и аналогичные заведения должны оставаться закрытыми.
