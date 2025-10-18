İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələri ilə bağlı daha 16 nəfərə ittiham irəli sürülüb

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2025
    • 11:59
    Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələri ilə bağlı daha 16 nəfərə ittiham irəli sürülüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Gürcüstan Prokurorluğunun məlumatına görə, təqsirləndirilən şəxslər dövlətin strateji və xüsusi əhəmiyyətli obyektini qrup halında ələ keçirməyə cəhd, eləcə də qrup şəklində zorakılıq təşkil etmək və bu zorakılıqda iştirak etməkdə günahlandırılırlar.

    İstintaq materiallarına əsasən, həmin şəxslər artıq həbsdə olan təşkilatçıların çağırışları ilə Gürcüstan prezidentinin inzibati binasının hasarını aşaraq həyətə daxil olub, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına qarşı fiziki təzyiq göstəriblər.

    Ümumilikdə, 4 oktyabr hadisələri ilə əlaqədar indiyədək 62 nəfər saxlanılıb, 48 nəfərə qarşı isə artıq ittiham irəli sürülüb.

    Prokurorluq 15 nəfərin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi üçün məhkəməyə müraciət edib.

    Gürcüstan etiraz Aksiya
    В Грузии в связи с октябрьскими событиями предъявлены обвинения еще 16 лицам

