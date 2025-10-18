В Грузии в связи с октябрьскими событиями предъявлены обвинения еще 16 лицам

Прокуратура Грузии предъявила обвинения еще 16 лицам, в том числе одному заочно, в попытке захвата объекта стратегического и особо важного назначения.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в прокуратуре.

"В рамках продолжающегося расследования по этому же делу предъявлены обвинения еще 48 лицам - попытка захвата объекта стратегического и особо важного значения и участие в групповом насилии", - отметили в прокуратуре.

Обвинения были предъявлены заочно бывшему начальнику одного из подразделений Управления специальных операций Ираклию Шаишмелашвили.

В общей сложноти число задержанных по делу о штурме администрации президента Грузии в Тбилиси выросло до 62.

Отметим, что участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время муниципальных выборов, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.