İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Fransanın baş naziri ikinci dəfə istefa verəcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 23:39
    Fransanın baş naziri ikinci dəfə istefa verəcəyini istisna etməyib

    Fransanın Baş naziri Sebastien Lekornu vəzifələrini uğurla yerinə yetirməsi üçün şərait yaranmayacağı təqdirdə yenidən istefa verəcəyini istisna etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə həftəlik "La Tribune Dimanche" məlumat yayıb.

    Nəşr Lekornunun sözlərini sitat gətirib: "Bu vəzifəyə qayıtmaq mənim üçün aydın olmadı. Mən ötən bazar ertəsi hökumətə rəhbərlik etməyim üçün şərait uyğun olmadığından istefa verdim. Şərtlər yenidən düzəlməsə, gedəcəyəm. Mən boş şeylərə vaxt itirmək fikrində deyiləm".

    Emmanuel Makron Fransa istefa Sebastyen Lekornu
    Премьер Франции Лекорню не исключил повторной отставки

    Son xəbərlər

    00:22

    Uitkoff və Kuşner Təl-Əvivdə keçirilən mitinqdə iştirak ediblər

    Digər ölkələr
    23:50

    Tovuzda zəhərlənmə şübhəsilə xəstəxanaya yerləşdirilən üç uşağın vəziyyəti stabildir - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    23:44

    İran Aİ-3 ilə danışıqlar aparmaq niyyətində deyil

    Region
    23:41

    "Xaç atası"nın həyat yoldaşı vəfat edib

    İncəsənət
    23:39

    Fransanın baş naziri ikinci dəfə istefa verəcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    23:27

    Rusiya Netanyahunun müharibə istəmədiyi ilə bağlı mesajını İrana çatdırıb

    Region
    23:10

    Makron Qəzza razılaşmasını dəstəkləmək üçün Misirə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    22:48

    ABŞ ordusu şatdauna baxmayaraq maaş alacaq

    Digər ölkələr
    22:34

    KİV: Əfqanıstan-Pakistan sərhədində silahlı toqquşma baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti