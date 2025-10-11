Fransanın baş naziri ikinci dəfə istefa verəcəyini istisna etməyib
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 23:39
Fransanın Baş naziri Sebastien Lekornu vəzifələrini uğurla yerinə yetirməsi üçün şərait yaranmayacağı təqdirdə yenidən istefa verəcəyini istisna etməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə həftəlik "La Tribune Dimanche" məlumat yayıb.
Nəşr Lekornunun sözlərini sitat gətirib: "Bu vəzifəyə qayıtmaq mənim üçün aydın olmadı. Mən ötən bazar ertəsi hökumətə rəhbərlik etməyim üçün şərait uyğun olmadığından istefa verdim. Şərtlər yenidən düzəlməsə, gedəcəyəm. Mən boş şeylərə vaxt itirmək fikrində deyiləm".
