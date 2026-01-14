İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Fransa Qrenlandiyada konsulluq açacaq

    Digər ölkələr
    • 14 yanvar, 2026
    • 11:43
    Fransa Qrenlandiyada konsulluq açacaq

    Fransa Qrenlandiyada konsulluq açmaq niyyətindədir.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro RTL radiostansiyasına müsahibəsində bildirib.

    Səfirliyin rəsmi açılışı fevralın 6-na planlaşdırılır.

    Barronun sözlərinə görə, konsulluğun açılışına hazırlıq ötən ildən - ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qrenlandiya üzərində ABŞ nəzarətinin qurulması mümkünlüyü barədə ilk bəyanatlarından sonra aparılır.

    Fransanın xarici işlər naziri ABŞ-ni Qrenlandiyaya təzyiqi dayandırmağa və təhdidlərdən çəkinməyə çağırıb. Barro həmçinin vurğulayıb ki, "Qrenlandiya satılmır".

    "Qrenlandiya ABŞ-nin ona sahib olmasını, idarə etməsini və ya Birləşmiş Ştatlara inteqrasiya olunmağı istəmir. Qrenlandiya Danimarka, NATO və Avropa İttifaqının xeyrinə seçim edib", - nazir bildirib.

    Fransa Qrenlandiya konsulluq
