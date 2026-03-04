İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ" bu gün "Şamaxı" ilə cavab oyununa çıxacaq

    • 04 mart, 2026
    Azərbaycan Kuboku: Qarabağ bu gün Şamaxı ilə cavab oyununa çıxacaq

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin daha bir cavab oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Qarabağ" "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 19:00-da start götürəcək.

    Şamaxıdakı ilk qarşılaşmada meydan sahibləri 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. Bu cütün qalibi növbəti raundda "Sabah" - "Qəbələ" duelinin güclüsü ilə görüşəcək.

    Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinə martın 5-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Sumqayıt"ı 2:0 hesabı ilə üstələyən (ilk oyun - 0:0) "Zirə" komandası yarımfinalda iştirakını təmin edib.

