    Floridada xilasetmə təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2025
    • 01:38
    Qasırğadan sonra yardım üçün Yamaykaya gedən kiçik təyyarə ABŞ-nin Florida ştatındakı Koral-Sprinqs bölgəsindəki su hövzəsində qəzaya uğrayıb.

    Bu barədə "Report" "CBS News"a istinadən xəbər verir.

    Bildirilir ki, hadisə Vindzor-Bey qapalı yaşayış kompleksində qeydə alınıb. "Beechcraft King Air B100" təyyarəsi "Melissa" qasırğasından sonra yardım üçün Yamaykanın Montego körfəzi şəhərinə uçurmuş", - məlumatda bildirilir.

    Təyyarənin göyərtəsində neçə nəfərin olduğu, ölənlər və ya xəsarət alanlar barədə məlumat verilmir.

    Hadisə yerində axtarış-xilasetmə işləri həyata keçirilir.

    ABŞ Təyyarə qəzası Yamayka
    Во Флориде разбился направлявшийся на Ямайку спасательный самолет

