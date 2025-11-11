Floridada xilasetmə təyyarəsi qəzaya uğrayıb
- 11 noyabr, 2025
- 01:38
Qasırğadan sonra yardım üçün Yamaykaya gedən kiçik təyyarə ABŞ-nin Florida ştatındakı Koral-Sprinqs bölgəsindəki su hövzəsində qəzaya uğrayıb.
Bu barədə "Report" "CBS News"a istinadən xəbər verir.
Bildirilir ki, hadisə Vindzor-Bey qapalı yaşayış kompleksində qeydə alınıb. "Beechcraft King Air B100" təyyarəsi "Melissa" qasırğasından sonra yardım üçün Yamaykanın Montego körfəzi şəhərinə uçurmuş", - məlumatda bildirilir.
Təyyarənin göyərtəsində neçə nəfərin olduğu, ölənlər və ya xəsarət alanlar barədə məlumat verilmir.
Hadisə yerində axtarış-xilasetmə işləri həyata keçirilir.
Floridada xilasetmə təyyarəsi qəzaya uğrayıb
