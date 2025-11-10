Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Во Флориде разбился направлявшийся на Ямайку спасательный самолет

    • 10 ноября, 2025
    • 23:43
    Во Флориде разбился направлявшийся на Ямайку спасательный самолет

    Небольшой самолет, направлявшийся на Ямайку для оказания помощи после урагана, разбился в водоеме в районе Корал-Спрингс в американском штате Флорида.

    Как передает Report со ссылкой на CBS News.

    Уточняется, что инцидент произошел в закрытом жилом комплексе Виндзор-Бей.

    "Самолет Beechcraft King Air B100 направлялся в город Монтего-Бей на Ямайке для оказания помощи после урагана "Мелисса"", - говорится в сообщении.

    На месте происшествия продолжает работать поисково-спасательная служба.

