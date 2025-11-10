Во Флориде разбился направлявшийся на Ямайку спасательный самолет

Небольшой самолет, направлявшийся на Ямайку для оказания помощи после урагана, разбился в водоеме в районе Корал-Спрингс в американском штате Флорида.

Как передает Report со ссылкой на CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в закрытом жилом комплексе Виндзор-Бей.

"Самолет Beechcraft King Air B100 направлялся в город Монтего-Бей на Ямайке для оказания помощи после урагана "Мелисса"", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжает работать поисково-спасательная служба.