Во Флориде разбился направлявшийся на Ямайку спасательный самолет
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 23:43
Небольшой самолет, направлявшийся на Ямайку для оказания помощи после урагана, разбился в водоеме в районе Корал-Спрингс в американском штате Флорида.
Как передает Report со ссылкой на CBS News.
Уточняется, что инцидент произошел в закрытом жилом комплексе Виндзор-Бей.
"Самолет Beechcraft King Air B100 направлялся в город Монтего-Бей на Ямайке для оказания помощи после урагана "Мелисса"", - говорится в сообщении.
На месте происшествия продолжает работать поисково-спасательная служба.
