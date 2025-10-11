İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Filippində zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı artıb

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 07:48
    Filippində zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı artıb

    Filippinin cənubunda baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 7-yə çatıb, daha 11 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Fəlakət Riskinin Azaldılması və Aradan Qaldırılması Milli Şurası (NDRC) xəbər yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələ 8 400 nəfərə təsir edib, onlardan təxminən 8 000 nəfəri təxliyə mərkəzlərinə yerləşdirilib.

    Oktyabrın 10-da səhər saatlarında Filippində 7,4 maqnitudada zəlzələ baş verib. Həmin gün axşam saatlarında 6,8 manqitudada təkrar yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Filippin seysmoloqları 700-dən çox yeraltı təkan qeydə alıblar. Şərqi Davao, Şərqi Samar, Cənubi Leyte və Suriqao əyalətlərində sunami təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib.

    Filippin Zəlzələ Maqnituda
