Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до семи
- 11 октября, 2025
- 07:40
Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 7, пострадали 11 человек.
Как передает Report, об этом сообщил Национальный совет по снижению угрозы и ликвидации последствий стихийных бедствий.
По его данным, последствиями стихии оказались затронуты 8,4 тыс. человек, из которых около 8 тыс. были размещены в эвакуационных центрах.
На Филиппинах утром 10 октября произошло землетрясение магнитудой 7,4. Вечером того же дня были отмечены подземные толчки магнитудой 6,8. Филиппинские сейсмологи зафиксировали более 700 афтершоков. Под ударом стихии оказались провинции Восточный Давао, Восточный Самар, Южный Лейте и Северный Суригао, где объявлялось предупреждение о цунами.
Ранее сообщалось о пяти погибших в результате стихийного бедствия.
Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до семи
