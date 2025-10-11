Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до семи

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 07:40
    Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до семи

    Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 7, пострадали 11 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил Национальный совет по снижению угрозы и ликвидации последствий стихийных бедствий.

    По его данным, последствиями стихии оказались затронуты 8,4 тыс. человек, из которых около 8 тыс. были размещены в эвакуационных центрах.

    На Филиппинах утром 10 октября произошло землетрясение магнитудой 7,4. Вечером того же дня были отмечены подземные толчки магнитудой 6,8. Филиппинские сейсмологи зафиксировали более 700 афтершоков. Под ударом стихии оказались провинции Восточный Давао, Восточный Самар, Южный Лейте и Северный Суригао, где объявлялось предупреждение о цунами.

    Ранее сообщалось о пяти погибших в результате стихийного бедствия.

    землетрясение погибшие Филиппины
    Filippində zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı artıb

    Последние новости

    08:11

    СМИ: Полиция КНР собирает улики о тайваньском отряде психологической войны

    Другие страны
    07:40

    Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до семи

    Другие страны
    07:29

    Врач Трампа: Президент США пребывает в исключительной физической форме

    Другие страны
    06:44

    Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

    Другие страны
    06:18

    Дидье Дешам: Мбаппе вновь получил травму голеностопа в матче с Азербайджаном

    Футбол
    05:55

    В Австралии при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

    Другие страны
    05:27

    Трамп ожидает, что цены на бензин в США опустятся ниже $2 за галлон

    Другие страны
    04:46

    КНДР представила на параде новую ракету "Хвасон-20"

    Другие страны
    04:19

    Рынок криптовалют пережил крупнейшее падение с апреля

    Финансы
    Лента новостей