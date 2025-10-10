Filippin sahillərindəki zəlzələdən sonra İndoneziyada sunami təhlükəsi elan olunub
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 07:46
Filippin sahillərində baş verən 7,4 maqnitudalı zəlzələdən sonra İndoneziyanın bir sıra regionlarında sunami təhlükəsi elan edilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Filippin Vulkan və Seysmologiya İnstitutu məlumat yayıb.
Xəbərdarlıq Şimali Sulavesi və Papua əyalətləri üçün qüvvədədir. Alimlər hündürlüyü 50 santimetrə qədər olan dalğanın gəlməsini gözləyirlər.
Xatırladaq ki, zəlzələnin episentri Mati şəhərindən 63 km şimal-şərqdə yerləşib, ocağı isə 53 km dərinlikdə olub.
