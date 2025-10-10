İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Filippin sahillərindəki zəlzələdən sonra İndoneziyada sunami təhlükəsi elan olunub

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 07:46
    Filippin sahillərindəki zəlzələdən sonra İndoneziyada sunami təhlükəsi elan olunub

    Filippin sahillərində baş verən 7,4 maqnitudalı zəlzələdən sonra İndoneziyanın bir sıra regionlarında sunami təhlükəsi elan edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Filippin Vulkan və Seysmologiya İnstitutu məlumat yayıb.

    Xəbərdarlıq Şimali Sulavesi və Papua əyalətləri üçün qüvvədədir. Alimlər hündürlüyü 50 santimetrə qədər olan dalğanın gəlməsini gözləyirlər.

    Xatırladaq ki, zəlzələnin episentri Mati şəhərindən 63 km şimal-şərqdə yerləşib, ocağı isə 53 km dərinlikdə olub.

    Zəlzələ sunami Filippin İndoneziya
    В Индонезии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения у берегов Филиппин

    Son xəbərlər

    08:30

    İsrail yenidən Qəzza zolağına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    08:14

    Bakıda 12 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir

    İnfrastruktur
    08:05

    Sabirabadda toyda bıçaqlanan 38 yaşlı kişi ölüb

    Hadisə
    07:46

    Filippin sahillərindəki zəlzələdən sonra İndoneziyada sunami təhlükəsi elan olunub

    Digər ölkələr
    07:40

    Bu gün Nobel Sülh Mükafatı laureatının adı açıqlanacaq

    Digər ölkələr
    07:26

    İsrail ordusu Qəzza ərazisinə zərbə endirməyi dayandırıb

    Digər ölkələr
    06:44

    Filippin sahillərində 7,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    06:20

    ABŞ Senatı 2026-cı ilin hərbi xərclərini 925 milyard dollar məbləğində təsdiq edib

    Digər ölkələr
    05:47

    Yaponiya ilə ABŞ yeni iqtidar dönəmində də ticarət sazişinə sadiq qalacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti