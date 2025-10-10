В Индонезии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения у берегов Филиппин

После землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего у берегов Филиппин, в ряде регионов Индонезии объявлена угроза цунами.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте филиппинского Института вулканологии и сейсмологии.

Предупреждение действует для провинций Северный Сулавеси и Папуа. Ученые ожидают прихода волны высотой до 50 сантиметров.

Напомним, что эпицентр подземных толчков располагался в 63 км к северо-востоку от города Мати острова Минданао на юге Филиппинского архипелага. Очаг залегал на глубине 53 км.