    В Индонезии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения у берегов Филиппин

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 07:35
    После землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего у берегов Филиппин, в ряде регионов Индонезии объявлена угроза цунами.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте филиппинского Института вулканологии и сейсмологии.

    Предупреждение действует для провинций Северный Сулавеси и Папуа. Ученые ожидают прихода волны высотой до 50 сантиметров.

    Напомним, что эпицентр подземных толчков располагался в 63 км к северо-востоку от города Мати острова Минданао на юге Филиппинского архипелага. Очаг залегал на глубине 53 км.

    цунами землетрясение Индонезия Филиппины
    Filippin sahillərindəki zəlzələdən sonra İndoneziyada sunami təhlükəsi elan olunub

