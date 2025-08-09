Haqqımızda

Estoniyalı nazir Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunan sülh razılaşmasına münasibət bildirib “Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması istiqamətində tarixi addım atılıb”.
9 avqust 2025 18:31
“Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması istiqamətində tarixi addım atılıb”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Estoniya Respublikasının xarici işlər naziri Marqus Tsaxna Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə etdiyi razılaşmanı şərh edərkən deyib.

Nazir “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb: “Mən hər iki tərəfin, ABŞ rəhbərliyinin qətiyyətini və digər tərəfdaşların, o cümlədən Avropa İttifaqının ardıcıl səylərini alqışlayıram. Hazırda regionda davamlı sülhə yol açmaqla razılaşdırılmış bütün addımların tam və operativ şəkildə həyata keçirilməsi vacibdir”, - Marqus Tsaxna vurğulayıb.

