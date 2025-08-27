Haqqımızda

Rusiya vətəndaşı Estoniyada casusluğa görə azadlıqdan məhrum edilib

Rusiya vətəndaşı Estoniyada casusluğa görə azadlıqdan məhrum edilib Estoniyada 63 yaşlı Estoniya-Rusiya vətəndaşı Erna Moiseyeva kəşfiyyat fəaliyyətinə və sanksiyaları pozduğuna görə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Digər ölkələr
27 avqust 2025 03:08
Rusiya vətəndaşı Estoniyada casusluğa görə azadlıqdan məhrum edilib

Estoniyada 63 yaşlı Estoniya-Rusiya vətəndaşı Erna Moiseyeva kəşfiyyat fəaliyyətinə və sanksiyaları pozduğuna görə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

"Report"un yerli ERR teleradio şirkətinə istinadən verdiyi məlumata görə, qadın Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti ilə əməkdaşlıq edib.

İttihama görə, 2023-cü ilin dekabrında Moiseyeva FTX ilə əlaqə yaradaraq ona Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının marağına səbəb olan və ya Rusiyada yaşayarkən Estoniyada işləmiş şəxslər barədə məlumat verib.

KİV-in məlumatına görə, qadın Estoniya Silahlı Qüvvələri, polis və sərhədçilər, həmçinin Varska kurortunda həmkarları haqqında məlumat toplayıb.

Bundan əlavə, o, iki dəfə Estoniyadan Rusiyaya sanksiyalarla qadağan edilmiş ümumi dəyəri 300 avrodan çox olan yeddi şüşə şərab daşımağa cəhd edib. Hər iki halda Estoniya gömrükçüləri sanksiya tətbiq edilən malların Rusiyaya çatdırılmasına mane olublar.

Qadın 2025-ci ilin mayında həbs edilib. Məhkəmə iclasında o, günahı etiraf etmək barədə saziş bağladığını təsdiqləyib və Estoniyaya qarşı casusluq etdiyinə görə peşman olduğunu bildirib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Эстонии гражданку РФ приговорили к трем года тюрьмы за шпионаж

Ən çox oxunan xəbərlər

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
25 avqust 2025 12:18
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
21 avqust 2025 10:06
AFFA prezidenti: Qarabağın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram
AFFA prezidenti: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram"
20 avqust 2025 09:00
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ
26 avqust 2025 12:10
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
22 avqust 2025 08:59
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
20 avqust 2025 14:05
Sumqayıtda silahlı insident törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Sumqayıtda silahlı insident törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
21 avqust 2025 09:16

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi