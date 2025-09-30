Estoniya Rusiya və Latviya ilə sərhədlər boyunca uçuş qadağasını uzadıb
Estoniya hakimiyyəti Rusiya və Latviya ilə sərhədlər boyunca 1 km-ə qədər hündürlükdə axşam və gecə saatlarında uçuşlara tətbiq edilən qadağanı oktyabrın 23-ə qədər uzadıb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin hava hərəkətinə nəzarət xidmətlərindəki mənbə bildirib.
Qadağa 19 sentyabrda qüvvəyə minib və əvvəlcə sentyabrın 30-a qədər nəzərdə tutulmuşdu.
"Müəyyən olunmuş vaxtlarda bütün hava vasitələrinin, o cümlədən pilotsuz uçuş aparatlarının polis və sərhəd xidmətindən xüsusi icazə olmadan həmin ərazidə uçması qadağandır", - mənbə deyib.
Məlumata görə, məhdudiyyət hər gün saat 17:00-dan (Bakı vaxtı ilə saat 21:00) 04:00-dək (Bakı vaxtı ilə 08:00) qüvvədə olacaq.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl qonşu Latviya da ölkə sərhədləri, o cümlədən Rusiya və Belarusla sərhədlər üzərində hava məkanını gecə saatlarında bağlamaq qərarına gəlib. Burada söhbət 6 km-ə qədər hündürlükdə uçuşlardan gedir.