Эстония продлила запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией

Власти Эстонии продлили до 23 октября ранее введенный запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией на высоте до 1 км в вечерние и ночные часы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в авиадиспетчерских службах страны.

Запрет был введен 19 сентября и изначально действовал до конца суток 30 сентября.

"В установленное время всем воздушным судам, включая беспилотные, запрещено летать в данном районе без специального разрешения полиции и пограничной службы", - сказал собеседник агентства. По его словам, ограничение полетов вдоль границы будет действовать ежедневно с 17:00 по всемирному времени (21:00 по Баку) по 04:00 (08:00 по Баку).

Ранее власти соседней Латвии решили закрывать на ночь воздушное пространство над границами страны, в том числе с Россией и Беларусью. Речь идет о полетах на высотах до 6 км.