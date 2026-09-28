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    Cənubi Koreya 2029-cu ilə qədər öz peykinin istehsalına başlamağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2026
    • 10:02
    Cənubi Koreya 2029-cu ilə qədər öz peykinin istehsalına başlamağı planlaşdırır

    Cənubi Koreya 2029-cu ilə qədər Koreya Mövqeləndirmə Sistemi (KPS) üçün özünün ilk peykinin istehsalına başlayacaq.

    "Report" "Yonhap" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Koreya Aerokosmik Sənaye İdarəsi (KASA) məlumat yayıb.

    Hökumət 14 il ərzində layihəyə 3,72 trilyon von (2,73 milyard dollar) investisiya yatırmağı planlaşdırır. 2035-ci ilə qədər səkkiz KPS peykinin orbitə çıxarılması nəzərdən keçirilir.

    KPS - Koreya yarımadası və bitişik ərazilərdə yüksək dəqiqlikli naviqasiya, yerləşmə yerinin müəyyən edilməsi və vaxtın sinxronlaşdırılmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş peyk naviqasiya sistemidir.

    Peyk istehsalı Cənubi Koreya
    Южная Корея планирует начать производство собственного спутника до 2029 года
    Space agency in S. Korea to finalize design of 1st navigation satellite for 2029 launch
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