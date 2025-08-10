Haqqımızda

Britaniyanın "F-35B" qırıcısı Yaponiya hava limanına təcili eniş edib

Britaniyanın "F-35B" qırıcısı Yaponiya hava limanına təcili eniş edib Britaniyanın beşinci nəsil "F-35B" döyüş təyyarəsi Yaponiyanın Kyuşu adasındakı Kaqosimadakı mülki hava limanına məcburi eniş edib.
Digər ölkələr
10 avqust 2025 09:28
Britaniyanın F-35B qırıcısı Yaponiya hava limanına təcili eniş edib

Britaniyanın beşinci nəsil "F-35B" döyüş təyyarəsi Yaponiyanın Kyuşu adasındakı Kaqosimadakı mülki hava limanına məcburi eniş edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Kyodo” agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, hava limanında uçuş-enmə zolağı müvəqqəti bağlanıb və bu, uçuş cədvəlini pozub.

Qeyd olunur ki, təyyarə, böyük ehtimalla, Britaniyanın “Prince of Wales” aviadaşıyıcısının göyərtə aviasiyasının bir hissəsidir və hazırda gəmi müşayiət gəmiləri ilə Yaponiya ərazisindədir. Bu daşıyıcı qrup Yaponiya Hərbi Dəniz Qüvvələri ilə təlimlər keçirir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Британский истребитель совершил экстренную посадку в японском аэропорту

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi