    Britaniya polisinə etirazlarla bağlı yeni səlahiyyətlər veriləcək

    Digər ölkələr
    • 05 oktyabr, 2025
    • 21:30
    Britaniya polisinə etirazlarla bağlı yeni səlahiyyətlər veriləcək

    Britaniya polisinə etirazları məhdudlaşdırmaq üçün yeni səlahiyyətlər veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin daxili işlər naziri Şabana Mahmud "Sky News"a məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, "İctimai asayiş haqqında" qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə mitinqlərin keçirilə biləcəyi vaxt, eləcə də onların yeri ilə bağlı məhdudiyyətlər var:

    "Qanunvericilikdə boşluq var və məhdudlaşdırıcı təcrübələr uyğunsuzluq təşkil edir. Buna görə də, mən bu vəziyyəti düzəltmək üçün təcili tədbirlər görəcəyəm, həmçinin polis səlahiyyətlərinin üzləşdiyi problemlərin miqyasına uyğun olmasını təmin etmək üçün geniş etiraz qanunvericiliyimizi nəzərdən keçirəcəyəm".

