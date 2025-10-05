Britaniya polisinə etirazlarla bağlı yeni səlahiyyətlər veriləcək
Digər ölkələr
- 05 oktyabr, 2025
- 21:30
Britaniya polisinə etirazları məhdudlaşdırmaq üçün yeni səlahiyyətlər veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin daxili işlər naziri Şabana Mahmud "Sky News"a məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, "İctimai asayiş haqqında" qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə mitinqlərin keçirilə biləcəyi vaxt, eləcə də onların yeri ilə bağlı məhdudiyyətlər var:
"Qanunvericilikdə boşluq var və məhdudlaşdırıcı təcrübələr uyğunsuzluq təşkil edir. Buna görə də, mən bu vəziyyəti düzəltmək üçün təcili tədbirlər görəcəyəm, həmçinin polis səlahiyyətlərinin üzləşdiyi problemlərin miqyasına uyğun olmasını təmin etmək üçün geniş etiraz qanunvericiliyimizi nəzərdən keçirəcəyəm".
Son xəbərlər
21:30
Britaniya polisinə etirazlarla bağlı yeni səlahiyyətlər veriləcəkDigər ölkələr
21:17
Tramp "HƏMAS"la danışıqların çox uğurla davam etdiyini bildiribDigər ölkələr
20:53
Pentaqonda media işçiləri üçün qaydalar sərtləşdirilirDigər ölkələr
20:39
III MDB Oyunları: Azərbaycanın 3x3 basketbol yığmaları yarımfinala yüksəlibKomanda
20:38
KİV: "HƏMAS" İsrailli girovları azad etməyə və silahları təhvil verməyə hazırdırDigər ölkələr
20:17
Merts və Tramp Rusiyanın aktivlərindən Ukraynaya kömək üçün istifadəni müzakirə ediblərDigər ölkələr
19:50
Çində çikunqunya virusuna 3 mindən çox yeni yoluxma qeydə alınıbDigər ölkələr
19:33
ABŞ-də baş verən atışmada iki nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
19:28