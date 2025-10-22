Britaniya "Həyat Təhrir əş-Şam"ı terror təşkilatları siyahısından çıxarıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    22 oktyabr, 2025
    • 04:41
    Britaniya Həyat Təhrir əş-Şamı terror təşkilatları siyahısından çıxarıb

    Böyük Britaniya Suriyanın yeni rəhbərliyi ilə əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün "Həyat Təhrir əş-Şam"ı terror təşkilatları siyahısından çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Xarici və Daxili İşlər Nazirliklərinin yaydığı birgə bəyanatda bildirilib.

    "Hökumətin Həyat Təhrir əş-Şam"ı qadağan olunmuş terror təşkilatları siyahısından çıxarmaq qərarı Suriyanın yeni hökuməti ilə daha sıx əlaqələri asanlaşdıracaq və Böyük Britaniyanın həm xarici, həm də daxili siyasətində - terrorla mübarizədən tutmuş miqrasiya və kimyəvi silahların ləğvinə qədər prioritetlərini dəstəkləyəcək", - deyə məlumatda bildirilib.

    Vurğulanıb ki, ABŞ-nin iyul ayında atdığı oxşar addımı əks etdirən qərar, 2000-ci il Terrorizm Aktının qadağan müddəalarının, o cümlədən təşkilata üzvlük üçün cinayət məsuliyyəti və ona dəstək üçün vəkillik etmənin "Həyat Təhrir əş-Şam"a şamil edilməyəcəyi deməkdir.

    Böyük Britaniya və Suriya arasında münasibətlər 2011-ci ildə bu ölkədə vətəndaş müharibəsinin başlamasından sonra kəskin şəkildə pisləşib. Bu münaqişədə London müxalifətin tərəfini saxlayıb. 2012-ci ilin yanvarında Krallıq diplomatlarını Dəməşqdən təxliyə edib.

    2024-cü ilin noyabr ayının sonlarında müxalifət qrupları Suriya "ordu"sunun mövqelərinə qarşı yeni genişmiqyaslı hücuma başlayıb. Həmin il dekabrın 8-də onlar Dəməşqə daxil olublar və Bəşər Əsəd prezident vəzifəsindən istefa verib, sonra ölkədən qaçıb. 2025-ci ilin yanvar ayının sonlarında yeni hakimiyyət orqanları "Həyat Təhrir əl-Şam"ın lideri Əhməd əl-Şaraanın keçid dövründə prezident səlahiyyətlərini icra edəcəyini açıqlayıb.

    Mart ayında Böyük Britaniya Suriyaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə başlayıb. Konkret olaraq, bir sıra banklara, o cümlədən Mərkəzi Banka, eləcə də neft şirkətlərinə qoyulan məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Daha sonra London təhlükəsizlik agentliklərini və yerli medianı sanksiyalar siyahısından çıxarıb.

