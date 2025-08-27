    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Britaniya, Fransa və Almaniya İrana qarşı sanksiyaları bərpa etmək niyyətindədir

    • 27 avqust, 2025
    • 20:30
    Britaniya, Fransa və Almaniya İrana qarşı sanksiyaları bərpa etmək niyyətindədir

    Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya cümə axşamı BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarının bərpası prosesinə başlamağı planlaşdırırlar, lakin ümid edirlər ki, Tehran konkret tədbirləri təxirə salmaq üçün 30 gün ərzində nüvə proqramı ilə bağlı öhdəlikləri yerinə yetirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabia" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Avropa üçlüyü (E3) 2015-ci il nüvə sazişi çərçivəsində sanksiyaların aradan qaldırılması müddəti oktyabrın ortalarında başa çatmazdan əvvəl nüvə proqramı üzrə müzakirələri canlandırmaq cəhdi ilə çərşənbə axşamı İran rəsmiləri ilə görüşüb.

    Adlarının açıqlanmasını istəməyən diplomatlar bildiriblər ki, danışıqlar Tehrandan kifayət qədər öhdəliklər götürməsi ilə nəticələnməyib, amma əlavə diplomatiya üçün hələ də imkan var.

    Həmsöhbətlər qeyd ediblər ki, E3 İranı Tehranın nüvə silahı istehsal etməsinin qarşısını almağa yönəlmiş 2015-ci il sazişinin şərtlərini pozmaqda günahlandıraraq, bəlkə də cümə axşamı BMT sanksiyalarına dair "snapback" proseduruna başlamaq qərarına gəlib.

