İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Bolqarıstan 2026-cı ildə Rusiya qazından və onun tranzitindən imtina edəcək

    • 24 sentyabr, 2025
    • 17:23
    Bolqarıstan 2026-cı ildə Rusiya qazından və onun tranzitindən imtina edəcək

    Bolqarıstan 2026-cı ildə Rusiya qazından imtina edəcək və onu öz ərazisi vasitəsilə nəql etməyəcək.

    "Report" Bolqarıstan Milli Radiosuna istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Rosen Jelyazkov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Sofiya bu qərarı Avropa İttifaqının Rusiya ilə enerji resursları haqqında müqavilələrin ləğvi planları ilə həmrəylik əlaməti olaraq qəbul edib.

    "Bolqarıstan əhalinin və sənayenin ehtiyaclarını maye qaz idxalı hesabına ödəyir", - Baş nazir qeyd edib.

    В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзита

