В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзита

В 2026 году Болгария откажется от российского газа и не будет проводить его поставки через свою территорию.

Как передает Report со ссылкой на Болгарское национальное радио, об этом заявил премьер-министр страны Росен Желязков.

По его словам, София приняла такое решение в знак солидарности с планами Евросоюза расторгнуть контракты с Россией по энергоресурсам.

"Болгария самостоятельно закрывает потребности населения и промышленности за счет импорта сжиженного газа", - отметил он.