Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзита

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 16:56
    В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзита

    В 2026 году Болгария откажется от российского газа и не будет проводить его поставки через свою территорию.

    Как передает Report со ссылкой на Болгарское национальное радио, об этом заявил премьер-министр страны Росен Желязков.

    По его словам, София приняла такое решение в знак солидарности с планами Евросоюза расторгнуть контракты с Россией по энергоресурсам.

    "Болгария самостоятельно закрывает потребности населения и промышленности за счет импорта сжиженного газа", - отметил он.

    Болгария Россия поставки газа Росен Желязков отказ от поставок
    Bolqarıstan 2026-cı ildə Rusiya qazından və onun tranzitindən imtina edəcək

    Последние новости

    18:29

    Судно под флагом Танзании затонуло в водах Ирана

    В регионе
    18:27

    При стрельбе в отделении полиции в Далласе погибли два человека - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    18:20

    Пезешкиан: Иран не ставит перед собой цель получить ядерное оружие

    В регионе
    18:13

    СНГ разработает единый статистический классификатор видов экономической деятельности - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    18:10
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан проводят в Ташкенте командно-штабные учения "Мяхарят − 2025"

    Армия
    18:05

    В Нью-Йорке проходит мероприятие Международного центра Низами Гянджеви

    Внешняя политика
    17:59
    Фото

    Азербайджан окажет поддержку странам Африки в области климатической дипломатии

    Внешняя политика
    17:59

    Суд в Ереване разрешил зампреду РПА Армену Ашотяну выезжать за рубеж

    В регионе
    17:58

    Новый кабинет министров Таиланда принес присягу королю

    Другие страны
    Лента новостей