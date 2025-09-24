В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзита
- 24 сентября, 2025
- 16:56
В 2026 году Болгария откажется от российского газа и не будет проводить его поставки через свою территорию.
Как передает Report со ссылкой на Болгарское национальное радио, об этом заявил премьер-министр страны Росен Желязков.
По его словам, София приняла такое решение в знак солидарности с планами Евросоюза расторгнуть контракты с Россией по энергоресурсам.
"Болгария самостоятельно закрывает потребности населения и промышленности за счет импорта сжиженного газа", - отметил он.
