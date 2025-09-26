İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Baş nazir: Livan hökuməti "Hizbullah"ın təxribatçı hərəkətlərini rədd edir

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 06:51
    Baş nazir: Livan hökuməti Hizbullahın təxribatçı hərəkətlərini rədd edir

    Livan hökuməti qanunun aliliyini bərpa etmək qərarına sadiqdir və şiə "Hizbullah" təşkilatının məsuliyyətsiz və təxribatçı hərəkətlərini rədd edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Nəvaf Salam bəyan edib.

    O, Beyrutun Rauça sahilində keçirilən kütləvi aksiyada şiə fəalların ictimai asayişi pozmasını pisləyib.

    "Hizbullah"ın qınana bilən davranışı Livan hakimiyyətinə növbəti çağırışdır, lakin bu, bizim milli borcumuzu sona qədər yerinə yetirmək əzmimizi gücləndirəcək", - deyə siyasətçi qeyd edib.

    Baş nazir Livanın Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Təhlükəsizlik İdarəsindən ictimai asayişi pozanların tutularaq məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb edib.

    O, cinayətkarlar ekstradisiya edilənə və həbs olunana qədər cümə gününə planlaşdırılan bütün tədbirlərdə iştirakdan çəkinəcəyini açıqlayıb.

    Son xəbərlər

    06:51

    Baş nazir: Livan hökuməti "Hizbullah"ın təxribatçı hərəkətlərini rədd edir

    Digər ölkələr
    06:17

    Cənubi Koreya Şimali Koreya gəmisinə atəş açıb

    Digər ölkələr
    05:42

    ABŞ oktyabrın 1-dən əczaçılıq məhsullarına 100% rüsum tətbiq edəcək

    Sağlamlıq
    05:21

    Toni Bleyer Qəzza zolağına rəhbərlik etmək istəyir

    Digər ölkələr
    04:47

    Belarusdakı Polşa vətəndaşlarına xəbərdarlıq edilib

    Digər ölkələr
    04:18

    NASA alimləri asteroidə nüvə zərbəsi endirməyi təklif edib

    Maraqlı
    03:46

    ABŞ prezidentinə sui-qəsd cəhdi edən qadın dünyasını dəyişib

    Digər ölkələr
    03:21

    "TikTok" ABŞ-nin nəzarətinə keçir

    Digər ölkələr
    02:52

    ABŞ İsrailin İordan çayının qərb sahilini ilhaqına icazə verməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti