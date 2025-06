Avropa İttifaqı Ukraynaya daha bir milyard avro ayırır

Avropa İttifaqı bu gün Ukraynaya bir milyard avro ayırır.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula fon der Lyayen "X"də yazıb.

"Rusiya-Ukrayna müharibəsindən bəri Ukraynaya ümumi dəstəyimizi təxminən 150 milyard avroya çatdırırıq. Biz Ukrayna ilə birlikdəyik", - deyə o əlavə edib.

