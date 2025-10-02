AŞ-nın Baş katibi: Avropa demokratiyaya və müdafiəyə sərmayə qoymalıdır
- 02 oktyabr, 2025
- 11:10
Avropa demokratik institutlara və müdafiə sənayesinə sərmayə qoymalıdır.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa Şurasının Baş katibi Alen Berse Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin (ESB) sammitinin əvvəlində bildirib.
"Təsəvvür edin ki, növbəti 10 il ərzində yüz milyardlarla vəsaiti silahlanmaya və demokratik institutlara sərmayə qoysaq nə baş verəcək? Nələrə nail ola bilərik?", - deyə Berse vurğulayıb və qeyd edib ki, Avropa İttifaqı həmçinin dezinformasiya və xarici müdaxilə ilə mübarizə aparmalıdır.
