İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    AŞ-nın Baş katibi: Avropa demokratiyaya və müdafiəyə sərmayə qoymalıdır

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 11:10
    AŞ-nın Baş katibi: Avropa demokratiyaya və müdafiəyə sərmayə qoymalıdır

    Avropa demokratik institutlara və müdafiə sənayesinə sərmayə qoymalıdır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa Şurasının Baş katibi Alen Berse Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin (ESB) sammitinin əvvəlində bildirib.

    "Təsəvvür edin ki, növbəti 10 il ərzində yüz milyardlarla vəsaiti silahlanmaya və demokratik institutlara sərmayə qoysaq nə baş verəcək? Nələrə nail ola bilərik?", - deyə Berse vurğulayıb və qeyd edib ki, Avropa İttifaqı həmçinin dezinformasiya və xarici müdaxilə ilə mübarizə aparmalıdır.

    Avropa Siyasi Birliyi Alen Berse
    Ален Берсе: Европейское сообщество должно инвестировать в демократию и оборону
    Alain Berset: European Community should invest in democracy, defense

    Son xəbərlər

    11:23

    "Qarabağ"ın futbolçusu Holannla birlikdə həftənin ən yaxşı qolunun müəllifi adına namizəddir

    Futbol
    11:23

    Azərbaycanda tikintiyə və istismara icazə üzrə əsas prioritetlər açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:21

    Prokuror Arif Alışanovun həbsdə olan qardaşı oğluna cəza istəyib

    Daxili siyasət
    11:20

    Bakıda ağacların kəsilməsi faktı üzrə 4 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:20

    "İrşad"da 3-5 oktyabrda "Yaşıl Cümə" başlayır

    Biznes
    11:13

    Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan Avropanın və digər regionların enerji təhlükəsizliyində rolunu gücləndirməyə hazırdır"

    Energetika
    11:12

    III MDB Oyunları: Badmintonda qarışıq komanda yarışlarının qalibi müəyyənləşib

    Komanda
    11:10

    AŞ-nın Baş katibi: Avropa demokratiyaya və müdafiəyə sərmayə qoymalıdır

    Digər ölkələr
    11:08
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə Nikol Paşinyanla görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti