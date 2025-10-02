Ален Берсе: Европейское сообщество должно инвестировать в демократию и оборону

Европа должна инвестировать в демократические институты и в оборонную промышленность.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе перед началом саммита а Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

"Представьте что произойдет, если в течении следующих 10 лет мы инвестируем сотни миллиардов в вооружение и демократические институты. Чего мы сможем достигнуть", - подчеркнул Берсе, отметив что ЕС также должно бороться с дезинформацией и с иностранным вмешательством.