Ален Берсе: Европейское сообщество должно инвестировать в демократию и оборону
Другие страны
- 02 октября, 2025
- 11:05
Европа должна инвестировать в демократические институты и в оборонную промышленность.
Как передает европейское бюро Report, об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе перед началом саммита а Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.
"Представьте что произойдет, если в течении следующих 10 лет мы инвестируем сотни миллиардов в вооружение и демократические институты. Чего мы сможем достигнуть", - подчеркнул Берсе, отметив что ЕС также должно бороться с дезинформацией и с иностранным вмешательством.
