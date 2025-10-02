Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Ален Берсе: Европейское сообщество должно инвестировать в демократию и оборону

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 11:05
    Ален Берсе: Европейское сообщество должно инвестировать в демократию и оборону

    Европа должна инвестировать в демократические институты и в оборонную промышленность.

    Как передает европейское бюро Report, об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе перед началом саммита а Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

    "Представьте что произойдет, если в течении следующих 10 лет мы инвестируем сотни миллиардов в вооружение и демократические институты. Чего мы сможем достигнуть", - подчеркнул Берсе, отметив что ЕС также должно бороться с дезинформацией и с иностранным вмешательством.

    Саммит ЕПС Ален Берсе Страны Евросоюза
    AŞ-nın Baş katibi: Avropa demokratiyaya və müdafiəyə sərmayə qoymalıdır
    Alain Berset: European Community should invest in democracy, defense

    Последние новости

    11:31

    III Игры СНГ: Россияне выиграли смешанные командные соревнования по бадминтону

    Индивидуальные
    11:27

    Рютте: Украина делится с НАТО своим опытом ведения войны

    Другие страны
    11:27

    Президент Румынии заявил о намерении провести переговоры с Пашиняном в Копенгагене

    Другие страны
    11:25

    III Игры СНГ: Азербайджанские пловцы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    11:22

    МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школы

    В регионе
    11:19

    Министерство молодежи и спорта представило рейтинг азербайджанских спортсменов

    Индивидуальные
    11:16

    Доклад БИГ включен в Программу действий Генсека ООН

    Внешняя политика
    11:11

    Стармер: В Британии не будет "золотого билета" на получение убежища

    Другие страны
    11:11

    Азербайджан стал членом международной финансовой организации

    Финансы
    Лента новостей