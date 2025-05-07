Almaniyanın yeni kansleri ABŞ Prezidenti ilə telefon danışığı aparmağı planlaşdırır

Dünən Almaniya kansleri seçilən Fridrix Merts mayın 8-də ABŞ Prezidenti Donald Trampla telefon danışığı aparacaq.

Dünən Almaniya kansleri seçilən Fridrix Merts mayın 8-də ABŞ Prezidenti Donald Trampla telefon danışığı aparacaq.

“Report” xəbər verir ki, o, bunu ZDF telekanalına müsahibəsində deyib.

"Cümə axşamı ABŞ Prezidenti ilə telefon danışığı aparacağam. Biz şəxsən tanış deyilik. Ən geci iyunda Haaqada keçiriləcək NATO sammitində, ya da daha tez tanış olacağıq. Açıq söhbət edəcəyik. Mən təkcə Almaniyanın deyil, həm də Avropa İttifaqının mövqeyini çatdıracağam", - kansler bildirib.

Qeyd edək ki, dünən F.Merts Bundestaqda Almaniyanın 10-cu kansleri kimi and içib.