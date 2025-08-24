Haqqımızda

Almaniyanın XİN rəhbəri: Ukraynanın NATO üzvlüyünə bərabər təhlükəsizlik təminatlarına ehtiyacı var

Almaniyanın XİN rəhbəri: Ukraynanın NATO üzvlüyünə bərabər təhlükəsizlik təminatlarına ehtiyacı var Ukraynanın təhlükəsizliyinin təminatçıları dairəsi genişləndirilməli və bu təminatlar NATO-ya üzvlüyə bərabər olmalıdır.
24 avqust 2025 19:58
Ukraynanın təhlükəsizliyinin təminatçıları dairəsi genişləndirilməli və bu təminatlar NATO-ya üzvlüyə bərabər olmalıdır.

“Report” xəbər verir ki, bunu Almaniyanın xarici işlər naziri Yohan Vadeful bəyan edib.

Berlində Almaniya hökumətinin təşkil etdiyi açıq qapı günündə çıxış edən nazir bildirib ki, Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanəti verəcək dövlətlərin siyahısı, ilk növbədə, ABŞ da daxil olmaqla, Avropadan kənara da genişləndirilməlidir.

Onun sözlərinə görə, Yaponiya da daxil olmaqla 30-a yaxın ölkə Kiyevi dəstəkləməyə hazır olduğunu bəyan edib. Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri iddia edib ki, Ukraynanın təxminən NATO üzvlüyünə bərabər təhlükəsizlik təminatlarına ehtiyacı var.

