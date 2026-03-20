    Aİ Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə yeni miqrasiya böhranının qarşısını almağa hazır olduğunu bildirib

    Aİ Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə yeni miqrasiya böhranının qarşısını almağa hazır olduğunu bildirib

    Avropa İttifaqı (Aİ) sammitinin iştirakçıları Yaxın Şərqdə eskalasiyanın 2015-ci ilin miqrasiya böhranının təkrarlanmasına səbəb ola biləcəyindən narahatlıqlarını ifadə ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə sammitin yekun sənədində bildirilib.

    Qeyd olunur ki, mövcud münaqişə hələ Avropaya kütləvi miqrasiya axınına səbəb olmasa da, Avropa İttifaqı yüksək səviyyədə ayıq-sayıqlığını saxlamalıdır.

    Aİ liderləri nəzarətsiz miqrant axınının qarşısını almaq üçün tədbirlər görmək niyyətlərini vurğulayıblar.

    "2015-ci il miqrasiya böhranının dərslərinə əsaslanaraq, Aİ nəzarətsiz miqrasiya axınlarının qarşısını almaq üçün diplomatik, qanunvericilik, əməliyyat və maliyyə vasitələrini tam səfərbər etməyə hazırdır", - sənəddə deyilir.

    Eyni zamanda, Avropa İttifaqı qısa müddət ərzində bir milyondan çox miqrantın Avropaya gəldiyi vəziyyətin təkrarlanmasına yol vermək niyyətində olmadığını bildirib.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    ЕС заявил о готовности предотвратить новый миграционный кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    06:29

    Aİ Yaxın Şərqdəki münaqişəyə görə yeni miqrasiya böhranının qarşısını almağa hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    06:06

    BƏƏ "Hizbullah" və İranla əlaqəli qruplaşma üzvlərinin həbs olunduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    05:54

    Viktor Orban: Azərbaycandan enerji təchizatı Macarıstan üçün çox vacibdir

    Digər ölkələr
    05:38

    ABŞ Venesueladakı səfirliyinin işini yeniləyib və səyahət tövsiyələrini yumşaldıb

    Digər ölkələr
    05:18

    Barro: Fransa Livana humanitar yardımı ikiqat artıracaq

    Digər ölkələr
    04:58

    Avropa Şurası İran ətrafındakı münaqişənin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    04:41

    ABŞ yanacaq ixracını məhdudlaşdırmaq niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    04:27

    Macarıstan və Sloveniya İtaliyadan qazın nəqli üçün kəmər inşa edəcəklər

    Digər ölkələr
    03:52
    Foto

    Serbiya-Şimali Makedoniya qaz interkonnektorunun tikintisinə bu il başlanacaq

    Digər ölkələr
