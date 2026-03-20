ЕС заявил о готовности предотвратить новый миграционный кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке

Участники саммита ЕС выразили обеспокоенность тем, что эскалация на Ближнем Востоке может привести к повторению миграционного кризиса 2015 года.

Как передает европейское бюро Report, об этом говорится в итоговом документе саммита.

В нем отмечается, что, несмотря на то, что текущий конфликт пока не привел к массовым миграционным потокам в Европу, Евросоюз должен сохранять высокий уровень бдительности.

Лидеры ЕС подчеркнули, что намерены принять меры для предотвращения неконтролируемого притока мигрантов.

"На основании уроков миграционного кризиса 2015 года ЕС готов полностью мобилизовать свои дипломатические, законодательные, оперативные и финансовые инструменты, чтобы предотвратить неконтролируемые миграционные потоки", - говорится в документе.

При этом в Евросоюзе заявили, что не намерены допустить повторения ситуации, при которой за короткий срок в Европу прибыли более миллиона мигрантов.