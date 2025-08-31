Aİ NATO baş katibinin Ukrayna sülh planına nəzarət etməsini istəyir
- 31 avqust, 2025
- 01:06
Avropa ölkələri NATO-nun Avropadakı müttəfiq qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Aleksus Qrinkeviçin bu prosesə nəzarət etmək üçün məsul şəxs təyin edilməsi imkanını nəzərdən keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın "Teleqraf" qəzeti yazıb.
Nəşr bildirib ki, planın yekun təfərrüatları gələn həftə sonu açıqlana bilər: "Avropa və ABŞ rəsmiləri sülh planı çərçivəsində bütün yerləşdirilmələrə nəzarəti ABŞ hərbi komandirinə verilməsini müzakirə ediblər. Əgər ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu ideyanı təsdiq edərsə, ABŞ generalı Aleksus Qrinkeviç belə bir rol üçün mümkün namizəd kimi görünür".
Bu ideya Avropa ölkələri arasında irimiqyaslı hərbi əməliyyatların əlaqələndirilməsi təcrübəsinin olmaması səbəbindən nəzərdən keçirilir.
Plana əsasən, Avropa ölkələri kommersiya hava marşrutlarını bərpa etmək üçün Ukrayna üzərində uçuşa qadağa zonasının yaradılması imkanını müzakirə edirlər. Tapşırığın ölkənin qərb hissəsindən başlayaraq, Qərb qırıcı patrulları və yerüstü hava hücumundan müdafiə sistemlərinin cəlb edilməsi ilə mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Avqustun 29-da bildirilib ki, Fransa və Böyük Britaniyanın Ukrayna ərazisində xarici hərbi kontingentin formalaşdırılması üçün ən çox ehtimal olunan namizədlərdir.