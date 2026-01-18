İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Aİ ABŞ-nin rüsumlarına anoloji cavab verməyi nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 00:00
    Aİ ABŞ-nin rüsumlarına anoloji cavab verməyi nəzərdən keçirir

    Avropa İttifaqına üzv dövlətlər Qrenlandiya ilə bağlı ABŞ-yə qarşı 93 milyard avro məbləğində cavab tədbirləri tətbiq etmək imkanını nəzərdən keçirirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın "Financial Times" (FT) qəzeti Avropa rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Aİ-nin cavab verməsi üçün ikinci seçim Amerika şirkətlərinin vahid bazara çıxışını məhdudlaşdırmaqdır. Vurğulanıb ki, bu planlar gələn həftə Davosda keçiriləcək Dünya İqtisadi Forumunda Avropa liderləri ilə ABŞ prezidenti Donald Tramp arasında keçiriləcək görüşlərdən əvvəl hazırlanır.

    "Əgər bu davam edərsə və Tramp sırf mafiya tipli taktikalara əl atarsa, əlində aydın qisas alətləri var. Eyni zamanda, biz ictimaiyyət qarşısında sakitliyə çağırmaq və ona geri çəkilmək imkanı vermək istəyirik"-, Avropalı diplomatlardan biri nəşrə bildirib.

    Qəzet vurğulayıb ki, əksər Aİ ölkələri cavab tədbirləri ilə hədələməzdən əvvəl fikir ayrılıqlarını diplomatik yolla həll etmək istəyirlər. Başqa bir avropalı diplomat isə bildirib: "Biz gərginliyi azaltmalıyıq".

    Nəşrin digər bir mənbəyi ümid etdiyini bildirib ki, Avropa Birliyinin cavab tədbirləri görmə ehtimalı Konqres üzvləri tərəfindən Tramp administrasiyasına təzyiqi artıracaq: "Vəziyyət artıq kompromis üçün yer qoymur, çünki biz Qrenlandiyanı təhvil verə bilmərik. Ağıllı amerikalılar da onun Pandoranın qutusunu açdığını bilirlər", - deyə o vurğulayıb.

    Avropa İttifaqı Qrenlandiya ABŞ
    FT: ЕС может ввести ответные пошлины против США из-за Гренландии

    Son xəbərlər

    00:00

    Aİ ABŞ-nin rüsumlarına anoloji cavab verməyi nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    23:50

    ABŞ Kanada sularında buzqıran gəmilərinin sayını artırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    23:34

    Türkiyə XİN Suriyadakı atəşkəslə bağlı bəyanat yayıb

    Region
    23:24

    Kanadanın Baş naziri NATO-nu Arktikanın təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    22:53

    Pezeşkian: Ali rəhbərə qarşı sui-qəsd cəhdi tammiqyaslı müharibə elan edilməsinə bərabərdir

    Region
    22:42

    ABŞ maliyyə naziri: Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı müqavimət göstərə bilmir

    Digər ölkələr
    22:25

    Putinin xüsusi nümayəndəsi: Avropa təslim olacaq, ABŞ Qrenlandiyanı əldə edəcək

    Digər ölkələr
    22:03

    Bessent: ABŞ NATO-da qalacaq

    Digər ölkələr
    21:44

    Qəzzanı idarə edəcək komitənin üzvləri məlum olub

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti