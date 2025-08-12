Haqqımızda

Ağ Ev: Trampla Putin Ukraynada sülhlə bağlı Rusiyanın mövqeyini yaxşı anlamaq üçün görüşəcəklər

Ağ Ev: Trampla Putin Ukraynada sülhlə bağlı Rusiyanın mövqeyini yaxşı anlamaq üçün görüşəcəklər ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya lideri Vladimir Putin ABŞ-nin Alyaska ştatının ən böyük şəhəri Ankoricdə görüşəcək.
Digər ölkələr
12 avqust 2025 21:32
Ağ Ev: Trampla Putin Ukraynada sülhlə bağlı Rusiyanın mövqeyini yaxşı anlamaq üçün görüşəcəklər

ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya lideri Vladimir Putin ABŞ-nin Alyaska ştatının ən böyük şəhəri Ankoricdə görüşəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt birifində məlumat yayıb.

Onun sözlərinə görə, prezidentlərin görüşünün məqsədi Ukraynada sülhün əldə olunmasında Rusiyanın mövqeyini daha yaxşı anlamaqdır.

Qeyd edək ki, Tramp bundan əvvəl avqustun 15-də Alyaskada Putinlə görüşərək Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq imkanlarını müzakirə edəcəyini bildirmişdi.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Белый дом: Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi