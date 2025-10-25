ABŞ və Yaponiya süni intellekt və 6G sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2025
- 06:00
Yaponiya və ABŞ süni intellekt və simsiz şəbəkələr, o cümlədən 6G üzrə əməkdaşlıq sazişi imzalamaq niyyətindədirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Nikkei" qəzeti məlumat yayıb.
Sənədin ABŞ Prezidenti Donald Trampın Yaponiyaya oktyabrın 27-də başlayacaq səfəri zamanı imzalanacağı gözlənilir.
Müqavilə müvafiq texnologiyaların birgə ixracını və üçüncü ölkələrdə, ilk növbədə qlobal cənubda infrastrukturun yaradılmasını nəzərdə tutur.
Qəzet aydınlaşdırır ki, sazişlər bu sahədə Çinə qarşı mübarizə məqsədi daşıyır. Trampın səfəri oktyabrın 27-29-na planlaşdırılıb.
ABŞ prezidenti Yaponiyanın yeni baş naziri Sanae Takaiti ilə danışıqlar aparacaq və imperator Naruhito tərəfindən qəbul ediləcək. Bu, Trampın ikinci dövründə Yaponiyaya ilk səfəridir.
ABŞ və Yaponiya süni intellekt və 6G sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq
