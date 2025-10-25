СМИ: США и Япония подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ и 6G

Япония и США намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и беспроводных сетей, включая 6G.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei.

По ее данным, документ должен быть подписан в ходе визита президента США Дональда Трампа в Японию, который начнется 27 октября. Соглашение предусматривает совместный экспорт соответствующих технологий и создание инфраструктуры в третьих странах, в первую очередь глобального Юга. Газета уточняет, что договоренности ориентируются на противодействие Китаю в этой сфере.

Визит Трампа запланирован на 27-29 октября. Президент США проведет переговоры с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити и удостоиться аудиенции у императора Нарухито. Это первый визит в Японию во время второго президентского срока Трампа.