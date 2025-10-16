ABŞ Prezidenti: Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli Ukrayna üzrə danışıqlara kömək edəcək
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 21:32
"Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli Ukrayna üzrə danışıqlara kömək edəcək".
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp sosial media hesabında yazıb.
Tramp bildirib ki, o, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığında Ukraynada nizamlanmadan sonra Moskva ilə Vaşinqton arasında ticarətin necə olacağı barədə uzun müzakirə aparıb:
"Prezident Putin məni və ABŞ-ı Yaxın Şərqdə əsrlər boyu arzulanan sülhün əldə olunması münasibətilə təbrik edib. Mən həqiqətən inanıram ki, Yaxın Şərqdə uğur Rusiya və Ukrayna arasında müharibəyə son qoymaq üçün danışıqlarda nəticə əldə etməyə kömək edəcək".
