İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    ABŞ Prezidenti: Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli Ukrayna üzrə danışıqlara kömək edəcək

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 21:32
    ABŞ Prezidenti: Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli Ukrayna üzrə danışıqlara kömək edəcək

    "Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli Ukrayna üzrə danışıqlara kömək edəcək".

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp sosial media hesabında yazıb.

    Tramp bildirib ki, o, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığında Ukraynada nizamlanmadan sonra Moskva ilə Vaşinqton arasında ticarətin necə olacağı barədə uzun müzakirə aparıb:

    "Prezident Putin məni və ABŞ-ı Yaxın Şərqdə əsrlər boyu arzulanan sülhün əldə olunması münasibətilə təbrik edib. Mən həqiqətən inanıram ki, Yaxın Şərqdə uğur Rusiya və Ukrayna arasında müharibəyə son qoymaq üçün danışıqlarda nəticə əldə etməyə kömək edəcək".

    ABŞ Rusiya

    Son xəbərlər

    22:01

    Futbol üzrə dünya çempionatının oyunları üçün bir milyondan çox bilet satılıb

    Futbol
    22:01

    Tramp Putinlə telefon danışığının təfərrüatlarını açıqlayıb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    21:54

    Müdafiə Nazirliyinin "İstirahət evi"nin rəisi rüşvət almaqda ittiham olunur - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    21:49

    Putinlə Tramp arasında telefon danışığı iki saatdan çox davam edib

    Digər ölkələr
    21:48

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Komanda olaraq Avropa Kubokunda mübarizə aparmağı öyrənirik"

    Komanda
    21:32

    ABŞ Prezidenti: Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli Ukrayna üzrə danışıqlara kömək edəcək

    Digər ölkələr
    21:22

    Tramp yenidən Putinlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:17

    Ərdoğan parlamentdən ordunun İraq və Suriyadakı mandatının uzadılmasını istəyib

    Region
    21:15

    İngiltərə millisinin əsas qapıçısı klubu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti