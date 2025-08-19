Haqqımızda

ABŞ-nin Ukraynaya silah tədarükü NATO vasitəsilə davam edəcək

ABŞ-nin Ukraynaya silah tədarükü NATO vasitəsilə davam edəcək ABŞ-nin Ukraynaya silah tədarükü davam edəcək və onların pulunu NATO-nun Avropa tərəfdaşları ödəyəcək.
Digər ölkələr
19 avqust 2025 05:21
ABŞ-nin Ukraynaya silah tədarükü NATO vasitəsilə davam edəcək

ABŞ-nin Ukraynaya silah tədarükü davam edəcək və onların pulunu NATO-nun Avropa tərəfdaşları ödəyəcək.

“Report”un xəbərinə görə, bunu NATO-nun baş katibi Mark Rutte “Fox News” telekanalına müsahibəsində deyib.

O, ABŞ Prezidenti Donald Trampla razılaşdırılmış yeni sxemdən danışıb.

"Yaxşı xəbər odur ki, Prezident Tramp mənim vasitəmlə NATO-dakı avropalı tərəfdaşları ilə razılaşıb ki, NATO-nun Avropadakı tərəfdaşları Amerika silahlarının tədarükü üçün pul ödəsin. Bu, Amerikanın orta sinfi, eləcə də Ukrayna üçün yaxşı xəbərdir, çünki bu, ABŞ-dən Ukraynaya ölümcül silah axınının davam edəcəyi anlamına gəlir", - Rutte bildirib.

O qeyd edib ki, Ukraynanın NATO-ya daxil olması üçün dönməz yol var, lakin hazırda onun alyansa üzvlük məsələsi müzakirə olunmur.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Поставки оружия из США в Украину будут продолжаться через страны НАТО

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi