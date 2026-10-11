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    Sumqayıtda 32 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 11 oktyabr, 2026
    • 08:05
    Sumqayıtda 32 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Sumqayıtda 32 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Yaşma bağları ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1994-cü il təvəllüdlü Məzahir Zahid oğlu Mejdunov yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından boğularaq həyatını itirib.

    Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Zəhərlənmə Sumqayıt
    В Сумгайыте 32-летний мужчина скончался из-за отравления угарным газом
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