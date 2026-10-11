Sumqayıtda 32 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 11 oktyabr, 2026
- 08:05
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Sumqayıtda 32 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Yaşma bağları ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evində qeydə alınıb.
Belə ki, 1994-cü il təvəllüdlü Məzahir Zahid oğlu Mejdunov yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından boğularaq həyatını itirib.
Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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