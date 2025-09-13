İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    ABŞ NATO ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcəyinə söz verib

    • 13 sentyabr, 2025
    • 08:36
    ABŞ NATO ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcəyinə söz verib

    Amerika Birləşmiş Ştatları Polşada ölkənin hava məkanını pozan Rusiya pilotsuz təyyarələrinin vurulmasından sonra NATO ərazisini müdafiə etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin BMT-dəki daimi nümayəndəsi vəzifəsini icra edən Doroti Şi bildirib.

    Şi bildirib ki, Polşada baş verən hadisə ABŞ-nin son həftələrdə Ukraynadakı müharibəni dayandırmaq üçün göstərdiyi fövqəladə səylərə kömək etmir:

    "Birləşmiş Ştatlar bu həyəcanverici hava məkanı pozuntuları qarşısında NATO müttəfiqlərimizin yanındadır. Birləşmiş Ştatlar Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının 4-cü maddəsinə uyğun olaraq Polşa və digər NATO müttəfiqlərimizlə məsləhətləşmələr aparır və əmin olun ki, biz NATO ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcəyik. Prezident Tramp və Putin arasında avqustun 15-də Alyaskada keçirilən sammitdən sonra Rusiya Ukraynada bombardman kampaniyasını gücləndirib, insan tələfatı və mülki infrastruktura ziyan vurub".

