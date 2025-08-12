ABŞ bombardmançı təyyarələri Rusiya sərhədi yaxınlığındakı Norveç bazasına çatıb

Haqqımızda

12 avqust 2025 20:17
ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus üç ədəd “B-1B Lancer” strateji bombardmançı təyyarəsi Norveçin Rusiya sərhədi yaxınlığında yerləşən Örland aviabazasına çatıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun Müttəfiq Hava Komandanlığı (AIRCOM) rəsmi saytında məlumat yayıb.

“ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin bombardmançıları Avropada təyyarələrin növbəti yerləşdirilməsində iştirak etmək üçün avqustun 9-da Texasdakı Dayss aviabazasından Norveçin Örland aviabazasına gəliblər”, - bəyanatda deyilir.

“B-1B Lancer” (“Rockwell B-1 Lancer”) ABŞ-nin ox formalı qanadları olan səsdən sürətli strateji bombardmançı təyyarəsidir. Təyyarə ötən əsrin 70-80-ci illərində “Rockwell International” şirkəti tərəfindən hazırlanıb. 27 iyul 1985-ci ildən ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin arsenalındadır.

