ABŞ BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qəzza ilə bağlı qətnaməyə veto qoyub
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 23:27
ABŞ BMT Təhlükəsizlik Şurasında (TŞ) Qəzzada dərhal və daimi atəşkəsin tələb olunduğu qətnaməyə veto qoyub.
"Report" bu barədə "Reuters"ə istinadən xəbər verir.
"Cümə axşamı ABŞ BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qəzza sektorunda dərhal, qeyd-şərtsiz və daimi atəşkəsin, eləcə də İsrailin Fələstin anklavına humanitar yardımın çatdırılmasına qoyduğu bütün məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutan qətnamə layihəsinə veto qoyub", – deyə məqalədə bildirilir.
Qeyd olunur ki, qətnamənin lehinə 14 üzv səs verib. Bu, İsrail ilə HƏMAS arasında, demək olar ki, iki ildir, davam edən müharibə ilə bağlı ABŞ-nin Təhlükəsizlik Şurasında altıncı dəfə veto tətbiq etməsi olub.
