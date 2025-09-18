США в СБ ООН наложили вето на резолюцию с требованием прекращения огня в Газе
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 23:24
США в Совете безопасности ООН наложили вето на резолюцию с требованием прекращения огня в Газе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.
"В четверг Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, которая подразумевала бы немедленное, безоговорочное и постоянное прекращение огня в секторе Газа и снятие Израилем всех ограничений на доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав", - говорится в статье.
Отмечается, что за резолюцию проголосовали 14 человек. Это был шестой случай, когда США наложили вето в Совете Безопасности в связи с почти двухлетней войной между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
