    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 20:36
    ABŞ 12 böyük hava limanında təyyarələrin uçuş-enişini qadağan edib

    ABŞ-nin Mülki Aviasiya Federal İdarəsi təyyarələrin 12 böyük hava limanında uçuş və enişini qadağan edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Milli Biznes Aviasiya Assosiasiyasının (NBAA) rəhbəri Ed Bolen bildirib.

    Məhdudiyyətlər ABŞ-də bazar ertəsi şərq vaxtı ilə saat 00:00-dan (Bakı vaxtı ilə saat 09:00) qüvvəyə minəcək, Nyu-York, Los-Anceles, Çikaqo və Bostondakı beynəlxalq hava limanlarına da şamil ediləcək.

    Mülki Aviasiya Federal İdarəsi daha əvvəl ölkənin ən işlək 40 hava limanının tutumunun 7 noyabrdan etibarən hava nəqliyyatı dispetçerlərinin iş yükünü yüngülləşdirmək üçün 10 % azaldılacağını açıqlayıb. Bu iş yükü maliyyə çatışmazlığı ucbatından hökumətin fəaliyyətini dayandırması səbəbindən artıb. Oktyabrın 1-dan ABŞ-də hava nəqliyyatı dispetçerlərinə şatdaun səbəbindən maaş verilmir.

    "FlightAware" saytının məlumatına görə, həftəsonu ölkədə 4 500-dən çox kommersiya uçuşu ləğv edilib. 17 000-dən çox uçuş isə idarəetmə qüllələrində və hava hərəkətinin idarə edilməsi mərkəzlərində işçi çatışmazlığı səbəbindən təxirə salınıb.

    ABŞ Senatı bazar ertəsinə keçən axşam şatdauna son qoymalı olan prosedur tədbirini təsdiqləyib.

