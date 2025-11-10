В США запретили взлет и посадку бизнес-джетов в 12 крупных аэропортах

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило взлет и посадку бизнес-джетов и других судов деловой авиации в 12 крупных аэропортах.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Национальной ассоциации деловой авиации (NBAA) Эд Болен, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

    Соответствующие ограничения действуют с 0:00 понедельника по времени восточного побережья США (09:00 по бакинскому времени) и в числе прочего распространяются на международные аэропорты Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго и Бостона.

    Ранее FAA объявило о том, что пропускная способность 40 наиболее загруженных аэропортов страны должна быть сокращена на 10% с 7 ноября, чтобы снизить нагрузку на авиадиспетчеров, которая усилилась из-за обусловленной проблемами с финансированием приостановки работы правительства. С 1 октября авиадиспетчеры в США не получают зарплату из-за шатдауна.

    По данным FlightAware, за минувшие выходные в стране было отменено более 4,5 тыс. коммерческих рейсов, более 17 тыс. задержаны на фоне нехватки персонала в диспетчерских вышках и центрах управления воздушным движением.

    В ночь на понедельник Сенат США одобрил процедурную меру, которая должна положить конец шатдауну.

