İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Kanadada "O olmasın, bu olsun" operettası səhnələşdirilib

    Diaspor
    • 25 sentyabr, 2025
    • 14:48
    Kanadada O olmasın, bu olsun operettası səhnələşdirilib

    Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 140 illiyi çərçivəsində məşhur "O olmasın, bu olsun" operettası Kanadanın Toronto şəhərində tamaşaya qoyulub.

    Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən "Report"a verilən məlumata görə, Komitənin dəstəyi, "Təbriz" Azərbaycan Musiqi və Rəqs Ansamblının təşkilatçılığı ilə Kanadada müasir üslubda ərsəyə gələn tamaşanın premyerasında Azərbaycan icmasını və müxtəlif millətləri təmsil edən 300-dən çox izləyici iştirak edib.

    Məlumata görə, Azərbaycanın peşəkar musiqi sənətinin və milli operasının banisi, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin məşhur "Arşın mal alan" operettasının Toronto şəhərində ilk dəfə təqdim olunması ideyası Təbriz Azərbaycan Musiqi və Rəqs Ansamblının təsisçilərindən olan Şervin Şadpoura məxsusdur. O, layihəyə rəhbərlik etməklə yanaşı, musiqi və rejissorluq işlərini öz üzərinə götürüb.

    Tamaşada rolları Rövşən Tağıoğlu (Məşədi İbad), Əməkdar artist Həsən Ənəmi (Sərvər), Şəhər Şərifian (Gülnaz), Məhəmməd Peyğəmbəri (Rüstəm bəy), Nasir Gözərçiyamin (hambal), Bəhzad Bolandi (Rza bəy), Vahid Əttari (Həsənqulu bəy), Məhəmməd Kəsbi (Qoçu Əsgər), Səid Şirazi (Məşədi Qəzənfər), Pərvin Razi (Sənəm) və Cavid İsmiyev (Həsən bəy) oynayıb.

    Üzeyir Hacıbəyli operetta Kanada Toronto Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi

    Son xəbərlər

    15:44

    Kamran Əliyev Özbəkistana səfərə gedib

    Xarici siyasət
    15:42

    Tbilisidə "Holiday Inn" otelində atışma olub, bir nəfər saxlanılıb

    Region
    15:41

    ABŞ rəsmisi: İranla danışıqlara hazırıq

    Region
    15:29

    Nikolya Sarkozi beş il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    15:27

    MOK rəsmisi: "Azərbaycanda basketbolun inkişafı göz qabağındadır"

    Komanda
    15:26

    Azərbaycanda uşaqlar üçün məhsul təhlükəsizliyinə dair texniki reqlament ictimai müzakirəyə çıxarılacaq

    İnfrastruktur
    15:25

    "Sərhədçi" heyətini qanalı basketbolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    15:25

    Rusiyadan Ermənistana qaz tədarükü vaxtından əvvəl bərpa edilib

    Energetika
    15:24

    Azərbaycan və İordaniya fövqəladə hallarla mübarizəyə dair əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti