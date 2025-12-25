Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib
Daxili siyasət
- 25 dekabr, 2025
- 15:10
Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə bağlı Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, bununla bağlı məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib, həmçinin bütün tablolarda "sürüşkən yol" işarəsi qoyulub.
