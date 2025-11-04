İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Bakıda Zəfər Günü ilə bağlı məhdudiyyət tətbiq ediləcək küçə və prospektlərin siyahısı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:38
    Bakıda Zəfər Günü ilə bağlı məhdudiyyət tətbiq ediləcək küçə və prospektlərin siyahısı açıqlanıb

    Bakıda 8 noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı keçiriləcək tədbirə hazırlıq məqsədilə noyabrın 5-6-da səhər saat 10:00-dan 16:00-dək məhdudiyyət tətbiq ediləcək küçə və prospektlərin siyahısı açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Bakı Su İdman Sarayından, Teleteatr binasının yanından və Şeyx Şamil küçəsindən Azneft dairəsi istiqamətinə, Neftçilər prospekti, Z.Əliyevə, Ü.Hacıbəyli və 8 Noyabr prospektinin bir hissəsi, Ağ Şəhər Bulvarı, X.Rüstəmov küçəsindən Y.Səfərov küçəsinə qədər hərəkət məhdudlaşdırılacaq.

    Paytaxtın cənub giriş qapısından sürücülər "Azneft" və "Neftçilər" dairəsinə alternativ kimi Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsi istiqamətində üçüncü kənar dairəvi yolla "20 Yanvar" və ya Yeni Yasamal ərazisindən keçməklə hərəkət edə bilərlər.

    Eyni zamanda, 20-ci sahə, Bayıl qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə Teymur Elçin, Mehdi Hüseyn və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri tövsiyə olunur.

    Şəhərin mərkəzindən Xətai və Nizami rayonlarına doğru hərəkət etmək istəyən sürücülər Ş.Bədəlbəyli, Azadlıq prospekti, Nizami və Y.Səfərov küçəsindən keçməklə hərəkət edə bilərlər. H.Əliyev prospektindən Yasmal və digər istiqamətlərə gedən sürücülər isə Y.Səfərov küçəsindən keçməklə 28 May, R.Behbudov, Fizuli və A.Şaiq küçələrindən hərəkət edərək keçə bilərlər.

    "Məhdudiyyət tətbiq ediləcək küçə və prospektlərin giriş və çıxışlarında DYP əməkdaşları tərəfindən xidmət təşkil edilərək nəqliyyat vasitələri alternativ istiqamətlərə yönləndiriləcək. Yol hərəkəti iştirakçılarından qeyd edilən məhdudiyyətləri nəzərə alaraq fərdi minik avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələri, şəhərin mərkəzi hissəsinə yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələri xahiş olunur", - məlumatda qeyd olunub.

    Bakı Şəhər DYP İdarəsi Zəfər Günü məhdudiyyət 8 noyabr
    В Баку 5-6 ноября ограничат движение транспорта в связи с подготовкой ко Дню Победы

    Son xəbərlər

    12:31
    Foto

    Cəlilabadda avtomobil atı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    12:29

    Pakistan Hindistan tərəfindən dəstəklənən terrorçulara qarşı əməliyyat aparır

    Digər ölkələr
    12:25
    Foto

    MEDİA-da Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin hazırkı səviyyəsi müzakirə olunub

    Media
    12:25

    Azərbaycanda sənaye zonaları üzrə 170-dan çox sahibkara rezident statusu verilib

    Biznes
    12:25

    İqtisadiyyat naziri: "Vergi daxilolmalarının artımında əsas pay qeyri-neft sektorunundur"

    Maliyyə
    12:24
    Foto

    Bakıda TDT Ağsaqqallar Şurasının 18-ci iclası keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:24

    20 il əvvəl banda yaradaraq quldurluq, qətl və digər cinayətlərdə ittiham olunan şəxsə hökm oxunub

    Hadisə
    12:22

    Maliyyə naziri: "İcmal büdcə xərclərimiz rekord həddə çatıb"

    Maliyyə
    12:13

    Mikayıl Cabbarov: "Qeyri-neft sektorunun artımı strategiya hədəfini üstələyib"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti