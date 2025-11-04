В Баку 5-6 ноября ограничат движение транспорта в связи с подготовкой ко Дню Победы

В Баку 5 и 6 ноября с 10:00 до 16:00 будет частично ограничено движение транспорта на ряде центральных улиц и проспектов в связи с подготовкой к мероприятиям по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Об этом Report сообщили в Управлении государственной дорожной полиции столицы.

Движение ограничат на участке от Дворца водных видов спорта, здания телетеатра и улицы Шейха Шамиля до площади Азнефть, а также на части проспектов Нефтчиляр, 8 Ноября, улиц Узеира Гаджибейли, Зарифы Алиевой, от бульвара Белого города, улицы Хагани Рустамова до перекрестка с улицей Юсифа Сафарова.

Водителям предлагают альтернативные маршруты. В частности, въезжающим в город с юга рекомендуется использовать Лёкбатанскую развязку и 3-ю кольцевую дорогу, чтобы выехать в районы - "20 Января" или Йени Ясамал. Жителям Байыла советуют двигаться по внутренним дорогам поселка через улицу Гурбана Аббасова в сторону центра.

Сотрудники дорожной полиции будут направлять транспорт на альтернативные дороги. Водителей просят учитывать временные ограничения и, по возможности, воздержаться от использования личных автомобилей, отдавая предпочтение общественному транспорту.